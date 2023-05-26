Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Германии

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Правительство Федеративной Республики Германия удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче казахстанца, подозреваемого в убийстве, передаёт BaigeNews.kz.

"Преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в городе Уральск, в ходе возникшего конфликта подозреваемый нанёс семь ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте преступления. После совершения противоправного деяния, повлекшего смерть, гражданин "Г." скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел доставили подозреваемого "Г." в Казахстан. Сейчас он водворён в следственный изолятор города Астаны. За убийство ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

В генеральной прокуратуре отметили, что очередная выдача подозреваемого лица Казахстану ещё раз подчеркивает высокий уровень доверия между Казахстаном и Германией.