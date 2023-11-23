Подозреваемого в совершении мошенничества казахстанца экстрадировали из Латвии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подозреваемого в совершении мошенничества казахстанца экстрадировали из Латвии для привлечения к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.
Сотрудники Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии МИД экстрадировали из Латвии казахстанца.
Мужчину подозревают в том, что в 2016 году он вместе с подельниками продал за 12 миллионов тенге не принадлежащую ему квартиру. После совершения преступления он скрылся, и его объявили в международный розыск. Найти и задержать его удалось только сейчас.
В настоящее время экстрадированного водворили в следственный изолятор Астаны.
За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.
Самое читаемое
- В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий – Багдат Мусин
- Курьеры в Алматы придумали, как обмануть работодателей
- В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог
- Останки 10 человек нашли на месте бывшего ресторана в Москве
- Антикор назвал Кайрата Сатыбалды ключевой фигурой среди тех, кто незаконно выводил активы