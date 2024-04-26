Подозреваемого в серийном мошенничестве экстрадировали из России

В Казахстан из России экстрадировали подозреваемого в серийном мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В период с 2022 по 2023 годы злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа обманным путем завладел денежными средствами 9 предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск и в декабре прошлого года он задержан на территории Москвы", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.