Подозреваемого в двойном убийстве казахстанца задержали в Узбекистане спустя 12 лет
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В Узбекистане задержан гражданин, находившийся в розыске 12 лет по подозрению в совершении двойного убийства и ограбления в Алматинской области Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на UPL.uz.
Инцидент, который произошёл ещё в 2012 году, подразумевает участие мужчины в преступлении, совершённом в Енбекшиказахском районе.
Силы правопорядка обеих стран успешно провели совместную операцию, что привело к задержанию подозреваемого в Учкурганском районе Наманганской области. Важно отметить, что разыскиваемый успешно скрывался от правосудия на протяжении целых 12 лет.
По предварительным данным, задержанный гражданин совершил убийство, а также осуществил грабёж. Эта трагедия стала предметом длительного расследования и сотрудничество между правоохранительными органами двух государств наконец привело к успешному результату.
На данный момент подробности задержания и последующих действий правоохранительных органов подлежат уточнению. Ожидается, что лицо, привлечённое к уголовной ответственности, будет передано компетентным органам для дальнейшего рассмотрения дела и вынесения судебного решения.
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