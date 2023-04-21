Подбрось до урны: необычный социальный эксперимент провели в Алматы

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Экологический социальный эксперимент "Подбрось до урны" провели в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Организатор — телеканал "Алматы", сообщается на его сайте Almaty.tv.

На оживлённых улицах города были разбросаны пластиковые бутылки и банки с приклеенным призывом "Подбрось до урны".

"По результатам эксперимента каждый четвёртый прохожий выбросил мусор в урну, остальные 75% прошли мимо, некоторые из них пинали мусор либо перешагивали. Неравнодушных горожан, которые выбрасывали мусор в урну, ожидал небольшой презент в виде шоколада", — отмечают организаторы.

Социальный эксперимент проводился в рамках городского субботника – акции Almaty Clean and Green, который состоится 22 апреля 23 года в разных районах города. Начало — в 10:00. Для участников будут организованы тематические мастер-классы, спортивные и танцевальные мероприятия. Акимат Алматы взял на себя обеспечение всем необходимым инвентарём, саженцами, а также организацию по вывозу мусора.

Для проведения основных мероприятий общественными организациями определены следующие локации: в Турксибском районе — парк "Желтоксан-86", роща Баума, в Жетысуском районе — микрорайон Кокжиек, дом 32, в Медеуском районе — вдоль реки Малая Алматинка возле остановки "Санаторий Алатау".

Локальные субботники также пройдут во всех районах города. Полный список доступен на сайте акимата Алматы.