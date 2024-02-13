Почти в 70 раз сократились продажи рубля в Казахстане

Нетто-продажи российских рублей за год сократились сразу в 68 раз, нетто-продажи долларов США — лишь на 3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

"За январь–декабрь 2023 года объём нетто-продаж долларов США обменными пунктами составил почти 1,8 трлн тг — лишь на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Объём нетто-продаж евро также сократился, причём сразу на 28,8%, до 214,9 млрд тг. Значительно уменьшился и объём нетто-продаж российских рублей: сразу в 68,4 раза, до 4,1 млрд тг", - сообщают аналитики.

Тогда как нетто-продажи обменными пунктами китайских юаней, наоборот, выросли на 5,3%, составив за январь–декабрь 2023 года 1,1 млрд тг.

Положительный объём нетто-продаж обменными пунктами долларов США был отмечен во всех регионах РК. Наибольшие показатели наблюдались в Алматы, Шымкенте и Астане: 502,6 млрд, 380 млрд и 165,7 млрд тг соответственно.