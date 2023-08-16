Почти по 3,5 миллиона тенге получат обладатели звания "Лучший педагог"

В стране стартовал республиканский конкурс "Лучший педагог"

Победители республиканского конкурса "Лучший педагог" получат почти по 3,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения.

В нем могут принять участие штатные педагогические работники организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Конкурс состоит из трех этапов: районный, областной, республиканский. Претенденту необходимо иметь высокие достижения в педагогической деятельности и непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент участия в конкурсе.

"Для участия на первом этапе конкурса подано 1311 заявок. В настоящее время районной/городской комиссией проводится работа по оценке их портфолио. Во второй этап от каждого района/города отбирается по 10 участников, набравших не менее 80% от ста баллов. Третий этап республиканского конкурса пройдет в сентябре текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

По итогам республиканского этапа 64 победителям будут вручены свидетельство "Лучший педагог", нагрудный знак "Лучший педагог" и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП (3 450 000 тенге).