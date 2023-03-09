Почти на полмиллиарда тенге оштрафовали ж/д компанию за необоснованно высокие цены

Фото: akf-logistics.kz

Железнодорожную компанию в Атырауской области уличили в необоснованном завышении стоимости монопольных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области совместно с Атырауской транспортной прокуратурой установили факт нарушения законодательства в области защиты конкуренции в действиях ТОО "РТИ-АНПЗ" в части злоупотребления монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен (по услугам текущего отцепочного ремонта вагонов и текущего безотцепочного ремонта) и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям (по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту)", - говорится в сообщении.

На основании представления Атырауской транспортной прокуратуры сотрудники департамента возбуждили дело об административном правонарушении в отношении ТОО "РТИ-АНПЗ".