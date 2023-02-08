Почти на 837 миллионов долларов Казахстан экспортировал уголь

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За январь–декабрь 2022 года в нашей стране добыли 118 миллиона тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат - на 2 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

90,5 процента всего объёма добычи традиционно пришлось на два ключевых региона — Павлодарскую и Карагандинскую области. В Павлодарской области добыли 68,4 миллиона тонн угля, на 2,2 процента больше, чем годом ранее, в Карагандинской — 38,3 миллиона тонн угля, минус 2,5 процента за год.

Добыча каменного угля составила 108,1 миллиона тонн — на 1,3 процента больше, чем за январь–декабрь 2021 года. В том числе добыча коксующегося угля составила 7,6 миллиона тонн, сократившись за год на 16,4 процента, энергетического — 17,9 миллиона тонн, плюс сразу 14,9 процента за год.

Добыча бурого угля (лигнита) выросла на 16,9 процента, до 5,8 миллиона тонн, угольного концентрата — на 2,5 процента, до 4,1 миллиона тонн.

По итогам января–ноября 2022 года Казахстан экспортировал 27,2 миллиона тонн каменного угля на сумму 836,9 миллиона долларов США. Рост в натуральном выражении составил всего 2,2 процента, однако в денежном — сразу 87,6 процента.

В страны СНГ отправили 18,7 миллиона тонн угля — на 11,9 процента меньше, чем годом ранее. Основным направлением для экспорта из РК здесь стала Россия, которая завезла 17,2 миллиона тонн угля — практически столько же, сколько и годом ранее (причём в деньгах поставки сократились на 3,7 процента). В тройке ключевых импортёров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.

В остальные страны миры экспортировали 8,5 миллиона тонн угля — на 58,1 процента больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении объём экспорта вырос в 6,3 раза, до 572,4 миллиона долларов США. Здесь основными импортёрами казахстанского угля стали Швейцария, Польша и Кипр.

Внутри страны цены на уголь по итогам декабря прошлого года выросли на 9,3 процента в годовой динамике.

Наибольший рост цен ощутили жители Улытауской области: на 59,6 процента за год. Следом идут Северо-Казахстанская (плюс 23,5 процента) и Актюбинская (плюс 22,8 процента) области.

Наименьший рост цен был зарегистрирован в Кызылординской области: всего на 1,3 процента. В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне декабря 2021 года.

Тем временем премьер-министр РК отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.