Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали Национальный центр экспертизы и сертификации

В Астане компания "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НЦЭС) привлечена к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

"Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений) с января 2020 по декабрь 2021 года и услуг по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) с января 2021 года по август 2022 года", — говорится в сообщении.

Расследование департамента показало, что НЦЭС включало в себестоимость услуг затраты, не связанные непосредственно с их предоставлением, что привело к необоснованному повышению цен.

"Департаментом по Астане возбуждены административные дела в отношении НЦЭС, материалы дела были переданы в суд. В результате Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны наложил на НЦЭС штрафы: 370,3 миллиона тенге за услуги в сфере метрологии и 222,5 миллиона тенге за услуги по подтверждению соответствия товаров. Общая сумма штрафа составила 592,7 миллиона тенге, которая была оплачена в полном объёме", — сообщили в ведомстве.

Национальный центр экспертизы и сертификации предоставляет услуги в области стандартизации, метрологии, сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, испытания, межлабораторным сличениям, техническому осмотру автотранспорта, экспертизе происхождения товара, опробованию и клеймению ювелирных изделий, проверяет различные товары перед их поступлением на казахстанский рынок.