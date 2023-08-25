Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана

Доходы государственного бюджета Казахстана с начала 2023 года превысили доходы аналогичного периода 2022 года на 14,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство национальной экономики.

"За 6 месяцев 2023 года доходы государственного бюджета Казахстана составили 11,38 трлн тенге, что больше аналогичного периода 2022 года на 14,8% (9,92 трлн тенге за 6 месяцев 2022 года)", - сообщили в миннацэкономики.

При этом, по данным ведомства, налоговые поступления традиционно продолжают оставаться основным источником формирования государственного бюджета – 78,9% (8,98 трлн тенге) от всех доходов за 1 полугодие 2023 года (72,1% (7,15 трлн тенге) за 1 полугодие 2022 года).

Поступления трансфертов формируют почти четверть доходной части государственного бюджета – 18,8% за 1 полугодие 2023 года (24,6% за 1 полугодие 2022 года).