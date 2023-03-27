Почти 70 тысяч иностранных автомобилей легализовали в Казахстане

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С 23 января по 26 марта в Казахстане зарегистрировали более 69 тысяч транспортных средств, передаёт BаigeNews.kz. Из них 67% (46 592) автомобилей из Российской Федерации, 19% (13 424) - из Армении, около 10% (6 788) - из Кыргызской Республики, порядка 2% (1 296) – из Грузии.

"Кромет того, министерством внутренних дел разработан проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации, так называемых "автоконструкторов", то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей. Проект прошел публичное обсуждение, сейчас мы подводим их итоги, после направим проект на окончательное согласование в государственные органы и внесём его в правительство", - сообщили на брифинге МВД.

Работа по легализации продолжается.