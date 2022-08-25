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Сегодня, 16:37
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Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО
Две работницы почтового отделения АО "Казпочта" на протяжении нескольких лет похищали выручку частного предприятия, а также пенсию одного из клиентов. Факт выявил департамент агентства финансового мониторинга по ЗКО.
Всего было похищено более 37 миллионов тенге у ТОО и более 1,2 миллиона у пенсионера. Пенсию они крали, подделывая расходные ордера.
Операторы осуждены к семи годам лишения свободы. Им пожизненно запрещено занимать материально-ответственные должности в финансовых и государственных организациях.
Видео: АФМ
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