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  • Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО
pricom.kz Сегодня, 16:37
176
Фото: pricom.kz

Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО

Две работницы почтового отделения АО "Казпочта" на протяжении нескольких лет похищали выручку частного предприятия, а также пенсию одного из клиентов. Факт выявил департамент агентства финансового мониторинга по ЗКО.

Всего было похищено более 37 миллионов тенге у ТОО и более 1,2 миллиона у пенсионера. Пенсию они крали, подделывая расходные ордера.

Операторы осуждены к семи годам лишения свободы. Им пожизненно запрещено занимать материально-ответственные должности в финансовых и государственных организациях.

Видео: АФМ
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#Казпочта #ЗКО #происшествие
Сегодня, 16:37
176
Журналист

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