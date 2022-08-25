Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО

Фото: pricom.kz

Две работницы почтового отделения АО "Казпочта" на протяжении нескольких лет похищали выручку частного предприятия, а также пенсию одного из клиентов. Факт выявил департамент агентства финансового мониторинга по ЗКО.

Всего было похищено более 37 миллионов тенге у ТОО и более 1,2 миллиона у пенсионера. Пенсию они крали, подделывая расходные ордера.

Операторы осуждены к семи годам лишения свободы. Им пожизненно запрещено занимать материально-ответственные должности в финансовых и государственных организациях.