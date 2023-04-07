Почти 300 казахстанцев разыскивают за совершение особо тяжких преступлений

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Около 300 человек разыскивают правоохранители за совершение особо тяжких преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

"В генеральной прокуратуре с участием руководителей КНБ, АПК, АФМ, МВД, начальников территориальных органов уголовного преследования и прокуратуры рассмотрены вопросы повышения эффективности розыска подозреваемых лиц. Отмечено, что в результате совместной работы правоохранительных органов количество разыскиваемых за последние три года снизилось с пяти до 2,5 тысячи, то есть в два раза", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день 284 лица разыскиваются за совершение особо тяжких преступлений, 1553 — тяжких, 574 — средней и небольшой тяжести. С начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц, уже задержаны 473 человека, что составляет 70 процентов. Из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины в страну возвращены 95 граждан.

"Это стало возможным в результате скоординированной деятельности органов уголовного преследования, ежедневного мониторинга розыскных баз данных и организации встречных прокурорских проверок, а также тесного взаимодействия с международными партнерами", — отметили в прокуратуре.

Помимо комплекса организационных и правовых мер, для поимки преступников активно внедряются цифровые технологии. Разработан отечественный алгоритм распознавания лиц, с помощью которого уже установлены более 20 подозреваемых. С 2022 года реализуется система "Электронный журнал розыска", обеспечивающий повышение эффективности розыскной работы.

Наряду с этим, на совещании озвучены проблемные вопросы, в том числе необходимость увеличения штатной численности сотрудников полиции, задействованных в поимке преступников на территории иностранных государств, а также взыскания с разыскиваемых лиц процессуальных издержек. В завершении мероприятия руководителям органов уголовного преследования и прокурорам областей рекомендовано усилить работу по розыску и экстрадиции преступников. Также поручено принять организационно-правовые и иные меры, направленные на недопущение уклонения от явки в органы следствия и суда подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.