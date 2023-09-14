Почти 3 миллиона детей охватят дополнительным образованием в Казахстане

Более 80% от всего числа обучающихся в Казахстане будет в этом учебном году охвачено дополнительным образованием в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По информации ведомства, в 2023-2024 учебном году дополнительным образованием в Казахстане планируется охватить 2,9 миллиона детей. Это 81,1% от всего числа обучающихся.

Сообщается, что на сегодня по стране функционируют 1625 внешкольных организаций. Они оказывают услуги по 380 видам кружков по разным направлениям. Действуют около 60 тысяч школьных кружков и 50 тысяч школьных спортивных секций.

Отмечается, что доля охваченных дополнительным образованием детей выроста с 63,5% до 81,1% в 2023 году по сравнению с 2020 годом. Министерство планирует довести этот показатель до 100% к 2027 году.