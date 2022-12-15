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Сегодня, 19:37
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148Фото: semey.city
Почти 23 тонны угля перекидали спасатели и военные из-за аварии на ТЭЦ Семея
Из-за пожара, произошедшего ночью на ТЭЦ в Семее, спасатели и военные продолжают вручную кидать уголь в котлоагрегаты, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 18:00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 Минобороны бесперебойно подано угля в котлоагрегаты в объеме около 23 тонн, работы продолжаются", - сообщили в МЧС.
Заменить сгоревший электрический кабель пытаются сотрудники ТЭЦ-1 и РЭС Семея.
Температура воздуха в городе опустилась до минус 26 градусов.
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