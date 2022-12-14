Почти 200 студентов в Усть-Каменогорске могут остаться на улице из-за проволочек Министерства науки и высшего образования

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Почти 200 студентов в Усть-Каменогорске с 1 января 2023 года могут оказаться на улице. Уведомление о том, что местное общежитие под угрозой закрытия учащиеся колледжей и вузов получили накануне. Вместо подготовки к сессии юноши и девушки срочно решают жилищный вопрос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Страшно то, что зима, холодно, в общаге мы привыкли. Чтобы снять квартиру, надо не менее 150 тысяч тенге", - говорит студент Роман Каратаев. "Здесь я оплачиваю 25 тысяч. Это очень выгодно. Если меня выгонят, то за короткое время я не найду квартиру, тем более дешевую, сейчас квартиры около 200 стоят", - переживает Виктория Короткова.

Администрация общежития винит новое профильное министерство. Государство должно оплачивать часть суммы за проживание учащихся, так как "Дом студентов" построен по президентской программе через механизм ГЧП.

В компании сообщили, что с весны писали письма с просьбой перезаключить договор.

Напомним, бывший МОН реорганизовали в два ведомства - Минпросвещения и министерство науки и высшего образования. Но пока ответа от чиновников нет, есть лишь долг - 70 миллионов тенге.

"Нам приходили ответы от министерства науки и образования, где были указаны сроки ещё в августе о том, что они должны после реорганизации подписать с нами договор, но эта процедура не выполнена. Задолженность на сегодня около 70 миллионов тенге. Сейчас остаются считанные дни, как они будут успевать делать, будет ли нам финансирование или нет, остается под вопросом", - сказала администратор "Дома студентов" Александра Талхигова.

За каждого студента, предпринимателям, которые построили и содержат общежития, государство доплачивает 598 тысяч тенге в год. В "Финансовом центре", который выступает оператором госпрограммы, заявили, что беспокоиться студентам и предпринимателем не стоит.