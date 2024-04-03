Почти 170 гектаров земель государственного лесного фонда изъяли у пользователя в ВКО
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Специализированной природоохранной прокуратурой BKO государству возвращены 169,7 гектар земель государственного лесного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.
"Установлено, что лесопользователь AO "Бипэк Авто" Казахстан" допускает систематические нарушения правил лесопользования, в части условий договоров долгосрочного лесопользования на участках лесного фонда общей площадью 150,7 га.
Также незаконно без согласования с уполномоченным органом возвел строения на участках площадью 19 га", - говорится в сообщении.
Кроме того, лесопользователем игнорировались требования правил пожарной безопасности, не осуществлялось своевременное выполнение противопожарных мероприятий, а также хозяйственная деятельность велась без получения лесного билета.
Принятыми мерами, по решению суда расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования на земельные участки государственного лесного фонда площадью 169,7 га.
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