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Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара
Более 119 миллионов тенге отдала жительница Павлодара знакомой, чтобы та помогла ей укрепить семейные узы, здоровье и оккультными методами способствовала развитию бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.
Дело 9 февраля рассмотрели в городском суде №2.
"Установлено, что с марта 2019 года по август 2020-го И. путём злоупотребления доверием К., убеждая и внушая ей, что обладает даром нетрадиционного лечения и сверхъестественной силой, завладела денежными средствами на общую сумму 119 480 000 тенге за проведение специальных ритуалов в сфере оккультизма для укрепления семейных уз потерпевшей, здоровья детей и процветания бизнеса", - сообщили в суде.
Действия квалифицировали как мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере - пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК.
Прокурор просил назначить подсудимой пять лет лишения свободы. Потерпевшая с ним согласилась.
Обладающая сверхъестественным даром женщина вину не признала, просила её оправдать.
Законом за данное преступление предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.
Вина И. доказана собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей.
"С учётом смягчающих вину обстоятельств: отсутствия судимости, положительной характеристики по месту жительства, наличия на иждивении двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребёнка, и при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу суд назначил И. наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", - сообщили в суде.
В связи с наличием малолетних детей на основании части 1 статьи 74 УК РК наказание отсрочено на пять лет, то есть до 9 февраля 2028 года.
Также с И. в пользу потерпевшей взыскан имущественный ущерб в размере 119 480 000 тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
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