Почти 10 млрд тенге недоплатила компания в качестве налогов в ЗКО
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ТОО "Жаикмунай" необоснованно пыталось отнести более 38 миллиардов тенге к возмещаемым государством затратам и не перечислило в качестве налогов около 10 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.
Западноказахстанские прокуратуры устроили проверку ТОО "Жаикмунай" и установили, что в нарушение требований налогового законодательства компанией допущены факты необоснованного отнесения к возмещаемым затратам более 38 миллиардов тенге. После указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством.
В надзорном органе сообщили, что также было произведено доначисление налогов на сумму 9,5 миллиарда тенге, которые были уплачены в доход государства.
Кроме того, за занижение сумм налогов компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере двух миллиарда тенге, штраф, к слову, уже погашен.
Помимо этого, по результатам проведенной в ТОО "Жаикмунай" проверки по вопросу трансфертного ценообразования произведена корректировка объектов налогообложения. Общая сумма корпоративного подоходного налога к доначислению составила 725 миллионов тенге, который находится на стадии погашения.
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