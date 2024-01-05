  • 5 Января, 11:50
  • BAIGENEWS

Почти 10 млрд тенге недоплатила компания в качестве налогов в ЗКО

Сегодня, 11:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
76
Фото: baigenews.kz

ТОО "Жаикмунай" необоснованно пыталось отнести более 38 миллиардов тенге к возмещаемым государством затратам и не перечислило в качестве налогов около 10 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Западноказахстанские прокуратуры устроили проверку ТОО "Жаикмунай" и установили, что в нарушение требований налогового законодательства компанией допущены факты необоснованного отнесения к возмещаемым затратам более 38 миллиардов тенге. После указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством.

В надзорном органе сообщили, что также было произведено доначисление налогов на сумму 9,5 миллиарда тенге, которые были уплачены в доход государства.  

Кроме того, за занижение сумм налогов компания привлечена к  административной ответственности с наложением штрафа в размере двух миллиарда тенге, штраф, к слову, уже погашен.

Помимо этого,  по результатам проведенной в ТОО "Жаикмунай" проверки по вопросу трансфертного ценообразования произведена корректировка объектов налогообложения. Общая сумма корпоративного подоходного налога к доначислению составила 725 миллионов  тенге, который находится на стадии погашения.

Самое читаемое

Наверх