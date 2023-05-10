Почему современное искусство Казахстана покоряет Европу, но малоизвестно на родине

Фото: aspangallery.com Ербосын Мельдибеков

Собственный павильон у Казахстана на главной мировой выставке современного искусства — Венецианской биеннале, появился лишь в 2022 году. Но помимо этого отечественное современное искусство имеет множество других достижений. О месте Казахстана в системе координат мирового современного изобразительного искусства в материале BaigeNews.kz.



Несмотря на то, что казахстанское современное изобразительное искусство называют ровесником эпохи Независимости, его корни уходят в 80-е годы, во время заката СССР. Одним из родоначальников современного изобразительного искусства Казахстана считается Сергей Маслов. Еще в советские годы ему удавалось проводить перформансы, создавать инсталляции, погружая публику в мир эзотерики, несмотря на то, что это было полулегальным, а выставки проходили "подпольно", потому и назывались андерграундом.

Первые эксперименты конца 80-х начала 90-х годов уже стали хрестоматийными, в том числе выставки "Зелёного треугольника", экспозиции "Перекрёсток" экспериментальных групп художников, которые осваивали новые медиа, экспериментальные языки, когда ещё никто не знал в Казахстане таких терминов, как перформанс, художественные акции, инсталляция, арт-объект.

Ученый секретарь Государственного музея искусств имени Кастеева, кандидат искусствоведения Екатерина Резникова отмечает, что в первое десятилетие независимости у казахстанских художников происходило знакомство с мировым опытом, который они активно осваивали, пытаясь найти собственные визуальные формы и язык. Это стало основой для развития казахстанского современного искусства.

Важную роль в этом процессе сыграл Центр современного искусства Сороса, который существовал до 2008 года. Здесь шла работа по трем направлениям, и одно из них — образовательное. Центр обеспечивал доступ для художников к знаниям, работала библиотека, где они знакомились с новыми экспериментальными формами в мировом художественном процессе.

Второе направление - выставочная деятельность, благодаря которой впервые казахстанские художники заявили о себе на мировой арт-сцене. Это были очень мощные проекты в Берлине, Женеве с оригинальными названиями, необычными концепциями. Тогда впервые мировой публике, были представлены работы казахстанских художников группы "Кызыл трактор", творчество Рустама Хальфина, громко прозвучали имена таких художников, как Алмагуль Менлибаева, Саид Атабеков и многих других мастеров, которые, стали тогда больше известны западному зрителю.

Третье важное направление центра - проектная деятельность, например, проведение первого фестиваля видео-арта, который состоялся в 2004 году под названием "Сакральные места Центральной Азии".



В 2005 году казахстанское искусство впервые было представлено на Венецианской Биеннале — выставке, сравнимой с Олимпийскими играми, только в сфере современного изобразительного искусства.

"Венецианская Биеннале-2005, где был впервые представлен первый в истории единый центрально-азиатский павильон, стала знаковой. Павильон прогремел на весь мир. Он объединил три страны — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Работа казахстанского художника Ербосына Мельдибекова "Брат мой – враг мой" – фото-арт изображает двух мужчин в профиль друг против друга, изо рта у них направлены дула пистолетов. Это произведение было выбрано для обложки основного каталога Венецианской Биеннале, объединившего павильоны стран Центральной Азии. Это огромное достижение, учитывая уровень требований и отбора там", – рассказывает Екатерина Резникова.

До 2013 года отечественное современное изобразительное искусство также было лишь частью центрально-азиатского павильона. После 2013-го на Венецианской Биеннале оно выставлялось под эгидой разных культурных организаций. Работы наших художников можно было увидеть в павильонах других стран, а также собственных.

Елена и Виктор Воробьевы сегодня являются единственными художниками из Казахстана и Центральной Азии, чьи работы персонально выставляются на биеннале в Венеции. Впервые это знаковое событие произошло в 2017 году, инсталляция Воробьевых "Художник спит", отобранная и показанная в основном проекте выставки, позже была приобретена центром Помпиду в Париже.

(фото ORTA)

Биеннале 2019 года Казахстан пропустил, а в 2022 году открылся официальный собственный павильон Казахстана, первый в истории. Творческую часть доверили коллективу ORTA, поддержку оказали несколько частных фондов, Министерство культуры и спорта РК, а также Государственный музей искусств имени Кастеева. Экспозиция явилась результатом переосмысления идей алматинского художника Сергея Калмыкова и британской художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон. За время работы павильона в нем побывали 20 тысяч посетителей, статьи в зарубежной прессе о казахстанском павильоне просмотрели более 141 миллиона раз.

(Фото ORTA)

На родине получить известность труднее

Несмотря на то, что современное изобразительное искусство представлено на высоком уровне в мире, в родной стране о нем знают мало. Например, работы художников Алмагуль Менлибаевой и Саида Атабекова очень востребованы в европейских галереях, их с большим удовольствием приобретают европейские коллекционеры и галереи. Работы Бахыт Бубикановой выставлялись на Vienna Fair в Австрии, а также на различных престижных площадках в Южной Корее, Украине, России, а выставки Ерболсына Мельдибекова проходят в европейских столицах — Праге, Лондоне и других. Недавно стало известно, что ряд казахстанских художников заявлены для участия в популярной биеннале современного искусства в Кванджу в Южной Корее.

Увидеть на выставках в Казахстане работы знаменитых соотечественников можно не так часто.

За последние несколько лет в различных галереях прошли выставки работ таких современных художников, как Арыстанбек Шалбаев, Катя Кан, Бахыт Бубиканова, Толкын Сакбаева, Рашид Нурекеев, Бриджит Недермайер (Франция), Деймин Хёрст (Великобритания), Саодат Исмаилова (Узбекистан), Елены и Виктора Воробьевых, Сергея Маслова (посмертно).

Искусствоведы, галеристы, сами художники и публика с нетерпением ждут открытия в 2024 году в Алматы первого в Казахстане музея современного искусства.

Должно ли государство поддержать современное искусство?

В мире современное искусство многих стран развивается во многом за счет частных средств, а художники получают финансирование через гранты, премии, продажу работ коллекционерам и галереям. Существуют и государственные учреждения, которые специализируются на поддержке современного искусства.

Руководитель Aspan gallery и по совместительству комиссионер казахстанского павильона на Венецианской Биеннале-2022 Меруерт Калиева рассказала, что в основном международные галереи представляют интересы определенных художников, полностью оплачивая их выставки.

"Наша галерея работает как раз по этому принципу. Мы несем все расходы и получаем 50 процентов с продаж произведений. Мы показываем выставки только тех художников, с которыми у нас долгосрочное сотрудничество. Заявки от художников на проведение выставки не принимаем, но всегда рассматриваем присланные портфолио. Порой начинаем сотрудничество с художниками, представляя их сначала на коллективных выставках. Худсовета, как такого нет, но все решения принимаем коллегиально", - рассказала Калиева.

Руководитель другой частной галереи Esentai Gallery Тогжан Сакбаева рассказала, что галерея также покрывает расходы художников через программу резиденции, в ряде случаев помогает с арендой студии и закупом материалов. Но попасть на такое финансирование непросто.

"В целом, основное решение принимает директор галереи, но часто привлекая профессионалов из художественной среды: арт-консультантов, искусствоведов, кураторов. Для программ арт-резиденции приглашаются жюри из музея, художественной среды, архитекторы и партнеры", – пояснила Тогжан Сакбаева.

В коллекции Государственного музея искусств РК имени Кастеева тоже есть произведения современного изобразительного искусства, они в основном охватывают период до 2000-х годов. Екатерина Резникова поясняет, что Государственный музей искусств имени Кастеева – это музей классического академического искусства, тем не менее, здесь прекрасно понимают, что современное искусство — это часть культурного наследия Казахстана.

"В основе нашей постоянной экспозиции лежит эволюционный принцип. Мы стремимся продемонстрировать, как развивалось изобразительное искусство Казахстана от Хлудова и Кастеева, заложивших основы профессиональной школы изобразительного искусства в Казахстане, и до наших дней. Сложность состоит в том, что в связи с сокращением финансирования с начала двухтысячных годов в музее практически нет собственных произведений contemporary art Казахстана. В результате многие предметы из тех, которые вы видите в экспозиции, любезно предоставлены художниками для временного экспонирования в музейных стенах", – призналась Резникова.

В музее проходит немало временных выставок, в том числе современного искусства — как зарубежного, так и отечественного, но их проведение в стенах музея должны оплачивать либо сами художники, либо их партнеры и спонсоры.

Где наше место?



Безусловно, искусство и культура – это не спорт, и по единым объективным критериям современное искусство невозможно оценить. Тем не менее, определенным показателем может служить интерес со стороны мировых галерей и коллекционеров.

"В нашей стране конечно не достаточно институциональной поддержки современного искусства и образование в этой сфере сильно отстает, но у нас происходят очень интересные вещи в сфере культуры и наши художники и наш регион, в целом, привлекает все больше и больше интереса международных музеев и кураторов. Например, в 2020 году в разгар пандемии мы решили предложить международному музею создать коллекцию современного центральноазиатского искусства, наподобие той, что уже существует в музее Муха в Антверпене. И с таким предложением решили обратиться к музею Стеделийк в Амстердаме, одному из самых престижных музеев в мире. Подумали, что если они откажут, то этот же проект предложим другому музею, потом третьему и так далее. Но музей Стеделийк сразу же согласился и теперь в их коллекции около 25 работ наших художников и эту коллекцию они планируют расширять", – отметила Меруерт Калиева.

Сейчас в постоянной коллекции музея Стеделийк представлено одно из программных видео Алмагуль Менлибаевой "Невеста" из коллекции, о которой рассказала Меруерт Калиева. До этого там уже показывались работы Ербосына Мельдибекова и Саодат Исмаиловой. Помимо этого, работы наших художников за последнее время попали в коллекции Центра Помпиду в Париже, Фонда CHAT в Гонконге, Музея Виктории и Альберта в Лондоне.



Тогжан Сакбаева, полагает, что сегодня казахстанское современное искусство пока еще не на карте постоянного радара для международных коллекционеров. Однако, реформы, проводимые в стране, позволяют надеяться, что государство окажет поддержку современному искусству.