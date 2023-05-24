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Почему программа по утилизации автохлама в Казахстане "стоит на тормозе"
Второй год в Казахстане не утилизируют вышедшие из строя автомобили и спецтехнику. Ранее этим занималась компания ТОО "Оператор РОП". В начале прошлого года эти функции передали АО "Жасыл Даму". Однако новый госоператор не спешит возобновлять приём автохлама для последующего уничтожения. Не торопится и Минэкологии. При этом из-за отсутствия субсидий приостановлены многие проекты по сбору и переработке старых авто, передает корреспондент BaigeNews.kz.
В апреле этого года в столице началось главное судебное разбирательство по делу ТОО "Оператор "РОП". На скамье подсудимых - должностные лица компании и экс-вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов. Им предъявлены обвинения в многомиллиардных хищениях.
На одном из судебных заседаний показания давал зампред АО "Жасыл Даму". Компания признана одной из потерпевших сторон. Как заявил в суде представитель госоператора Данияр Досымбеков, утилизацией компания не занимается с января 2022 года из-за того, что пока не приняты поправки в нормативно-правовую базу, в том числе в стратегию компании, а в законодательстве они обнаружили "некие" коллизии. Над их устранением они всё ещё продолжают работать. При этом он сообщил, что ТОО "Оператор РОП" на стадии ликвидации, а договор с единственным в стране заводом по утилизации старых авто приостановлен. По его словам, ведётся работа с предприятиями, которые готовы заняться этим процессом. Он также не исключил, что это может быть частная компания. К слову, по данным сайта "Учет.кз", ТОО "Оператор РОП" все ещё действует, и за 2023 год уплатил налоги на сумму более 529 миллионов тенге. АО "Жасыл Даму" - на 14 миллиардов 772 миллиона тенге.
Обвиняемый по делу - бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Рустам Темирбек на процессе сделал заявление о том, что 6 тысяч автомашин до сих пор числятся на балансе компании. В то же время, пояснил, ссылаясь на статью 320 Экологического кодекса, срок их хранения не должен превышать 6 месяцев. Подсудимый указал на то, что таким образом нарушается экологическое законодательство. Он поинтересовался суммой задолженности перед заводом, который занимался утилизацией старых авто. Однако представитель госоператора затруднился ответить на вопрос, сославшись на отсутствие на руках письма от завода.
Про судьбу 6 тысяч авто мы решили узнать у правопреемника РОП - "Жасыл Даму". В ответ на официальный запрос в компании лишь подтвердили, что в течение 2022 года не выплачивали средства за утилизацию ТОО "RecyclingCompany". В то же время в январе было принято около 500 вышедших из эксплуатации авто и 7 единиц самоходной сельскохозяйственной техники.
"В период с 5 по 18 января 2022 года на утилизацию было принято 499 ВЭТС 9 (вышедшие из эксплуатации транспортные средства) и 7 ВЭССХТ (вышедшая из эксплуатации сельскохозяйственная техника). Между ТОО "Оператор РОП" и ТОО "RecyclingCompany" был заключен договор на оказание услуг по утилизации ВЭТС, в котором была предусмотрена стоимость утилизации каждой единицы ВЭТС в размере 123 000 тенге. Однако, в связи с расследованием уголовных дел Агентством Республики Казахстан по противодействию, в части утилизации ВЭТС и ВЭССХТ, на сегодняшний день передача прав и обязательств по заключенным ранее с ТОО "RecyclingCompany" договорам от Товарищества к Обществу не осуществлялась. В этой связи, в течение 2022 года Обществом не осуществлялись выплаты ТОО "RecyclingCompany" за утилизацию ВЭТС", - говорится в коротком ответе компании.
Новую ставку утилизацию одного автомобиля пока не рассчитали. Ранее стоимость составляла 123 000 тенге, но следствие посчитало эту цену завышенной.
По словам эколога Тимура Елеусизова, не только программа по утилизации старых транспортных средств, но и многие проекты по переработке в области управления отходами, прекращены в Казахстане.
"Те мини проекты, которые люди сдавали, пытались работать", - отмечает он.
В то же время, говорит эколог, любая машина, даже если она просто стоит где-то, наносит вред экологии.
"Потому что масло попадает, аккумулятор начинает течь, кислота, попадающая в грунты. Все это потихонечку влияет на экологический след", - отмечает Тимур Елеусизов.
По его словам, нужно вводить экомаркировку автомобилей, чтобы по техпаспорту каждого транспортного средства можно было оценить его состояние. Кроме того, эколог предлагает усилить техосмотр.
"Усилить техосмотр, вводить экомаркировку и привлекать к ответственности тех водителей, которые нарушают состояние окружающей среды из-за неисправной машины. Вообще автопарк у нас умирающий. Если машина стареет, соответственно, на нее и запчастей меньше. Надо запретить ввоз б/у автозапчастей на старые автомобили, и они сами станут вымирать. Их просто будут сдавать на металлолом", - предполагает он.
По мнению Елеусизова, глава Минэкологии и госоператор "Жасыл Даму" не торопятся возобновлять проекты по переработке из-за того, что на кону немалые суммы и большая ответственность.
"Много каких решений нужно сделать для того, чтобы наша экологическая обстановка в области автотранспорта могла улучшиться. Новый министр экологии и оператор не дорабатывают этот вопрос. Потому что это же все-таки ответственность. Ответственность, связанная с деньгами. Вопрос приостановления всех проектов в области экологизации", - говорит эколог.
Из-за отсутствия субсидий, которые ранее сборщики и переработчики могли получить через специальную платформу "Eco-Колдау", многие из них вынуждены были остановить свои проекты.
По словам предпринимателя из Астаны, Руслана Уббиниязова, получить какую-либо поддержку на развитие проектов по сортировке или переработке сейчас практически невозможно. Он свернул своё небольшое дело по сбору и переработке хлебных отходов в начале этого года. Обращался к местным властям, в палату предпринимателей и в Минэкологии, но ему ничем не смогли помочь. А в министерстве посоветовали дождаться запуска платформы, возобновить работу которой не могут второй год.
"Сначала появилась надежда, многие предприниматели надеялись, что, наконец, проекты будут поддержаны. Но платформа так и не заработала, - говорит Руслан Уббиниязов.
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что для перезапуска системы "Eco-Колдау" им нужно внести изменения в Экологический кодекс.
"Механизм принятия автомобилей на утилизацию будет восстановлен, как только мы запустим систему "Eco-Колдау". Для того, чтобы перезапустить её, необходимо внести определенные изменения в Экологический кодекс. Поскольку отсутствует юридически правильный механизм. Это возникло при передаче, правовые коллизии. На данный момент очень тесно прорабатываем, мы надеемся, что до конца этого месяца поправки будут приняты", - сказала глава Минэкологии.
По её словам, сейчас над поправками работают не только внутри ведомства, их дорабатывают совместно с парламентариями.
"В целом, как только эти компетенции, скажем, в рамках законодательства будут посажены, мы в принципе готовы будем возобновить сам механизм. Поскольку мы данные расходы на возобновление системы "Eco-Колдау" по вопросам утилизации, поддержки, не только принятия автомобилей в рамках сертификатов, а в том числе поддержки сборщиков, сортировщиков, переработчиков. Мы готовы будем перезапустить, на это в плане развития мы предусматривали и средства. Единственное, мы ждем механизм для того, чтобы это было юридически правильно выстроено. Именно то, каким образом мы будем осуществлять эту систему", - пояснила министр.
Сейчас, по её словам, правительство готовит заключение по предложенным поправкам, после чего проект передадут в мажилис. К слову, по данным МВД, в Казахстане на первое апреля было зарегистрировано около 4,8 миллиона автомобилей. Почти половина из них старше 20 лет.
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