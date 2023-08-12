Почему нельзя брать смартфон в туалет, рассказали учёные

Учёные под микроскопомо рассмотрели смартфоны под микроскопом и рассказали, какие мерзкие бактерии прямо сейчас живут на вашем гаджете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НiNews.

Почти каждый человек в мире ежедневно пользуется смартфоном. Поэтому учёные уже давно изучают их влияние на здоровья человека. В 2023 году было выяснено, что смартфоны делают внешность людей некрасивой: при частом использовании на лице появляются морщины и прыщи, а также формируется второй подбородок.

Сколько грязи на смартфоне?

В 2011 году британские ученые взяли пробы с поверхности смартфонов людей и изучили их под микроскопом. Оказалось, что на устройствах 16% добровольцев обитает значительное количество кишечной палочки — палочковидных бактерий, которые обычно обитают в фекалиях. При попадании на поверхность смартфона, с высокой долей вероятности они проникают и в ротовую полость человека. После этого они могут спровоцировать диарею и другие заболевания.

А в 2022 году ученые изучили поверхность смартфонов 26 медицинских работников. В общей сложности на них были обнаружены 1307 разных штаммов бактерий. К тому же, они нашли множество патогенных грибков и вирусов. Факт того, что смартфоны врачей оказались самыми грязными, не был удивителен — представителям этой профессии приходится часто взаимодействовать с зараженными людьми.

На смартфонах многих людей обитают кишечные палочки, по данным издания IFL Science, на поверхности мобильных устройств часто встречаются и другие патогены.

Часто на смартфонах людей встречаются стафилококки — бактерии круглой формы, колонии которых под микроскопом похожи на гроздья винограда. Науке известно около 40 видов стафилококка, и большинство из них безвредны для человека. Но есть и те, которые при попадании в организм запускают воспалительные процессы. Заражение стафилококком может сопровождаться высыпаниями на коже, пищевым отравлением и проблемами с органами дыхания. Все зависит от вида бактерии.

Также среди распространенных микробов можно выделить актинобактерии (актиномицеты), которые могут вызвать туберкулёз и дифтерию. Цитробактеры провоцируют развитие инфекций мочевыводящих путей и могут привести к сепсису. Энтерококки вызывают различные инфекции, в числе которых есть даже менингит.

Важно отметить, что после использования смартфонов перечисленные выше бактерии могут проникнуть в организм не только во время приема пищи с грязными руками. Иногда достаточно сходить в туалет, чтобы они оказались в мочевыводящих путях и спровоцировали цистит и другие болезни.



Почему нельзя брать смартфон в туалет?

В основном смартфоны сильно загрязняются из-за того, что многие люди берут их с собой в туалет. В 2018 году ученые провели опрос и выяснили, что это делает почти каждый человек. Также смартфоны всегда у нас под рукой во время прогулок, когда мы десятки раз трогаем двери магазинов, перила и так далее.

Почему нельзя брать смартфон в туалет. Смартфон увеличивает время пребывания человека в туалете — это чревато нарушением кровообращения и может привести к геморрою.

Руки человека собирают огромное количество грязи. После этого бактерии быстро кочуют на поверхность смартфона — по статистике, люди касаются экрана своего мобильного устройства в среднем 2617 раз за день. У активных пользователей Интернета этот показатель еще больше — 5427 раз в день. Так что даже после мытья, наши руки быстро загрязняются в результате использования смартфонов.

Как держать смартфон в чистоте?

К счастью, держать смартфон в чистоте не так уж и сложно. После посещения и туалета их можно аккуратно протереть 70% спиртом, который убивает большинство микробов. После этого смартфон необходимо почистить мягкой тряпкой. То же самое рекомендуется делать после прогулок.

Смартфон необходимо тщательно протирать — если не несколько раз в день, то хотя бы иногда.

Разумеется, времени на постоянную чистку телефона современному человеку может не хватить. Поэтому делать это можно лишь иногда, в качестве профилактики.