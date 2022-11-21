Почему некоторые избиратели проголосовали "против всех" объяснил обозреватель из России

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Международный наблюдатель из России рассказал, о чём говорят 5 процентов голосов "против всех" на выборах в президенты РК по данным экзит-полов, передаёт BaigeNews.kz.

Писатель-историк, международный обозреватель из России Леонид Млечин побывал в 10 участках и убедился, что процесс голосования был организован в соответствии с требованиями.

"Я хотел обратить внимание на то, что процесс голосования - это финальная часть процесса выборов. И самое важное, как он происходил. Казахстан выделяется богатством духовной жизни, дискуссий, споров, которые в духовном пространстве Казахстана происходят на протяжении всего этого времени в избирательной кампании. Это и есть главное подтверждение тому, что эти выборы организованы так, как они и должны быть. У людей есть возможность ясно разобраться в том, что происходит в стране, кто к чему стремится, и сделать свой выбор осмысленно и точно", - сказал он.

Ничтожный на самом деле процент в Казахстане проголосовал "против всех", считает Леонид Млечин.

"Это болезненная графа. Не во всех странах она существует. Многие избегают. Она опасна не тем, что распространяется против кого-то из кандидатов, "против всех" значит, что "мне всё надоело", "я вам не верю", "я не хочу в этом участвовать". Ничтожный на самом деле процент в Казахстане ответил так. Наоборот, эти цифры свидетельствуют о том, что независимо за кого проголосовали, Казахстану интересно, люди хотят заниматься политикой, они болеют за свою страну, они приходят и голосуют. На самом деле, эта графа очень опасна, но показала хороший результат", - отметил наблюдатель.

Научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова также поделилась своими впечатлениями об избирательном процессе.