Почему Минздрав не может прекратить беспредел "серых косметологов"

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев объяснил, почему Минздрав не может запретить работу нелегальных салонов красоты, услугами которых не пренебрегают пользоваться казахстанцы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Султангазиев подчеркнул, что на проведение медицинской деятельности требуется лицензия.

"Если занимаются медицинской деятельностью, необходимо обратиться в министерство здравоохранения, комитет фармацевтического и медицинского контроля для того, чтобы наши специалисты выехали на место, проверили, действительно ли они занимаются медицинской деятельностью без лицензии. Если у специалистов нет сертификата, будут приниматься меры", – сказал он.

Вице-министр подтвердил, что увеличение губ в салоне красоты является медицинской услугой. Однако самостоятельно проверить работу салонов Минздрав не вправе.