"Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах?" - в мажилисе обсудили помощь пожарным

Фото: МЧС РК

Депутат Нуртай Сабильянов на заседании мажилиса поднял вопрос по своевременному обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров. Он отметил, что в области Абай из-за отсутствия скоординированной работы между государственными органами не удалось своевременно спрогнозировать и предотвратить угрозу, передаёт BaigeNews.kz.

"Необходимо расширить применение современных высокоточных технологий обнаружения пожаров. Обеспечить правильную и повсеместную эксплуатацию существующих информационных систем мониторинга лесных угодий, установить дополнительные наземные системы обнаружения очагов возгорания. Оснастить казахстанские спутники зондирования земли высокоточными термодатчиками. На случай стихийных бедствий службы должны быть оснащены беспилотниками с возможностями фото и видео-фиксации", - сказал депутат.

По его словам, сельские населенные пункты, где расположены лесхозы, центры управления резерватами должны иметь качественную инфраструктуру. Их нужно обеспечить связью и скоростным интернетом, нормальными дорогами.

Очень важна подготовка и поддержка специалистов лесной отрасли, а также укрепление материально-технической базы лесных хозяйств, отметил мажилисмен.

Нуртай Сабильянов подчеркнул, что на балансе лесного природного резервата "Семей орманы" состоит – 363 единицы техники.

"Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах? В каком состоянии находится техника? Есть ли вообще необходимая техника? Поэтому материально техническую базу лесных хозяйств необходимо обновить и дооснастить специальной противопожарной техникой и техникой высокой проходимости", - сказал депутат.

По его словам, в резервате должно быть специальное подразделение для борьбы со стихийными бедствиями, оснащенное всем необходимым оборудованием, в том числе дронами для наблюдения за состоянием лесного фонда.

Также необходимо усилить меры социальной поддержки работников лесного хозяйства и чсленность МЧС, считает депутат.