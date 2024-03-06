Победу Трампа на праймериз уже подтвердили в четырех штатах

Дональд Трамп выиграл первичные внутрипартийные выборы в Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси и Оклахоме, согласно прогнозам общенациональных телеканалов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на voanews.com.

В 15 штатах прошли республиканские праймериз в рамках Супервторника для выбора кандидата на участие в президентских выборах.

Трамп, собирающийся вновь поспорить с Джо Байденом за президентство, как ожидается, заявит во вторник о своей абсолютной победе на первичных выборах среди республиканцев.

Трамп поблагодарил жителей Вирджинии и Северной Каролины на своей платформе Truth Social, пока подсчет голосов по всей стране все еще продолжался.

Его единственная соперница, бывший постпред при ООН Никки Хейли, не стала существенным препятствием на пути Трампа к номинации, но отказалась выйти из гонки.

Средние показатели экзит-поллов, составленные RealClearPolitics, указывают на то, что Трамп опережает Хейлина 65 пунктов на первичных выборах, и на два пункта впереди президента Джо Байдена на президентских выборах, если бы они проходили сейчас.