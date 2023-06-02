По стопам Бэтмена: боец ММА сразился с трёхметровым аллигатором

Фото: Rae Wallis / Unspash

В американском городе Джексонвилл, штат Флорида боец смешанных единоборств (ММА) сразился с трёхметровым аллигатором голыми руками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News.

33-летний спортсмен Майк Драгич начал бороться с рептилией после того, как увидел её на парковке возле начальной школы.

"Мы приехали туда, я прошёл через ворота, и он был там, прямо на парковке. Нам просто нужно было выполнить задачу", - рассказал боец ММА.

Драгич сражался с аллигатором на глазах у толпы ликующих зрителей.

Спортсмен пытался оттащить рептилию, схватив её за хвост, но той удалось вырваться. Тогда Драгич обошел её и схватил за шею. После этого Драгич прыгнул на загривок рептилии, придавив его. Несколько пожарных помогли ему, чтобы помочь удержать.