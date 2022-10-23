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Акимат Алматы Сегодня, 19:35
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Фото: Акимат Алматы

По-спортивному отмечают День Республики алматинцы

Несмотря на холодную и дождливую погоду, алматинцы активно проводят выходные в преддверии национального праздника.

Во Дворце спорта имени Балуан Шолака весь день идет Almaty Sport Fest, а в президентском парке с утра состоялся благотворительный музыкальный забег Charity Music Run, передаёт BaigeNews.kz.

Ранний подъём

С раннего утра в Алматы было пасмурно и прохладно, но дождь пошел только к обеду. Поэтому любители бега, собравшиеся спозаранку в парке первого президента на ежегодный и единственный в Казахстане музыкальный благотворительный забег Charity Music Run, успели финишировать и не промокнуть. Музыкальным его прозвали за то, что бегунов на отрезках дистанции то и дело встречали музыканты с веселыми песнями в разных жанрах, придавая участникам бодрость духа и веселый настрой.
Все собранные средства с мероприятия организаторы отправят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Большой спортивный праздник

А в это время в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака собрались атлеты, выступающие в различных видах спорта. Для жителей и гостей Алматы представители всех 20 спортивных секций, которые работают в самом Дворце спорта и раскаточном катке Olimpic при нем, а также в спортивно-тренировочном комплексе ABAI приготовили насыщенную программу показательных выступлений. 

Чудеса акробатики показали юные гимнасты, а девочки из секции художественной гимнастики продемонстрировали красоту и грацию своего вида спорта.

Боевой дух показали юные каратисты. 

Фото: акимат Алматы

Молодые борцы лихо делали захваты и бросали друг друга на ковер. Многократные кувырки через голову и прыжки через препятствие ведущий мероприятия даже назвал их в шутку "опасными". И действительно, отечественные представители единоборств неоднократно доказывают свое лидерство на крупнейших международных соревнованиях. 

Мастер класс по греко-римской борьбе провел Тимур Сериков, сын олимпийского чемпиона по борьбе Шамиля Серикова. 

"Сегодня я и мои ученики очень рады быть частью праздника спорта, показать наши навыки. Думаю, что интересный праздник получился. Надеюсь, такой фестиваль станет традиционным для жителей Алматы, чтобы люди знали, куда и в какие секции можно своих детей привести. Моя группа по греко-римской борьбе сейчас тренируется в зале в Балуан Шолаке, скоро переберемся в новый зал, который нам отремонтировали, сможет увеличить число занимающихся. График работы у нас очень плотный - порой мы, тренеры, даже не видимся друг с другом, потому что ведем тренировки каждый в своих секциях по плотному расписанию", — рассказал Тимур Сериков. 

Фото: акимат Алматы

Для юных дзюдоистов мастер-классы провели Елдос Жумаханов, по смешанным единоборствам секретами мастерства поделились Асу Алмабаев и Фаниль Рафиков. Не остались в стороне и представители игровых видов спорта. Свои тренировки показали волейболисты. Ближе к вечеру мастер-классы провели тренеры и игроки баскетбольной команды "Алматинский легион" и обладатели главных европейских трофеев футзального клуба "Кайрат". 

Фото: акимат Алматы

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#День Республики #спорт #Алматы
Александр Шахбазов Журналист
Сегодня, 19:35
83
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