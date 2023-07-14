По росту цен на лекарства Казахстан лидирует в ЕАЭС

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Исключение составляет только Кыргызстан, где медикаменты подорожали ещё больше.

По росту стоимости лекарств Казахстан занимает лидирующие позиции в Евразийском экономическом союзе, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Energyprom.

Годовой рост цен на медикаменты в стране в мае составил 11%, в то время как в ЕАЭС в среднем такой показатель был в пределах 4,2%.

На первом месте Кыргызстан с показателем в 16,1%. В России и Беларуси, которые являются поставщиками фармпрепаратов для Казахстана, удорожание было не таким заметным. Рост цен на продукцию фарпрома там составил 3% и 0,8% соответственно.

Причина такого диспаритета на едином фармацевтическом рынке союза — разные методы государственного ценового регулирования в странах. Контроль за стоимостью лекарств ведётся во всех странах ЕАЭС, кроме Армении. При этом требования и список препаратов, на которые регулируются цены, в остальных четырёх странах-участницах союза разные и зависят от многих несопоставимых факторов.

В Казахстане список медикаментов, на которые установлены предельные цены, состоит более чем из шести тысяч пунктов (с учётом разной дозировки лекарств). С этого года наша страна взяла курс на дерегулирование цен. То есть постепенно, в течение нескольких лет список подконтрольных государству лекарств будет сокращаться.

Жаропонижающие парацетамол и ацетилсалициловая кислота подорожали на 43,3% и 16,2% соответственно, отхаркивающие амброксол и "Бронхикум-С" — на 22,9% и 12%, антибиотик азитромицин — на 12,7%. Единственным препаратом из списка, который не подорожал, а даже опустился в цене, стало лекарство для лечения заболеваний почек "Канефрон Н": эти таблетки подешевели, по данным статистиков, на 5,3%.

Казахстан, несмотря на активное развитие отечественной фармацевтической промышленности, по многим медицинским препаратам зависим от импорта. Об этом можно судить не только по ассортименту заграничных лекарств в аптеках, но и по структуре закупа медикаментов для системы гарантированной медпомощи. В пример можно привести показатели госзакупа фармпрепаратов для системы ГОБМП в первом полугодии прошлого года.

По данным с сайта единого дистрибьютора "СК-Фармация", доля отечественных фармкомпаний в закупе лекарств для больниц страны составляла всего 33%. В топ-10 стран-поставщиков медикаментов вошли Германия, Швейцария, Франция, Ирландия и другие.