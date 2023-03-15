По некоторым нормам избирательной системы Казахстан нас обогнал - вице-спикер Сейма Литвы

В Сейме Литвы прошёл круглый стол, посвящённый предстоящим парламентским выборам в Казахстане, с участием вице-спикеров Юлиус Сабатаускаса и Йонас Ярутиса, представителей различных фракций и комитетов литовского парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол Казахстана Тимур Уразаев подробно рассказал о практической реализации конституционной реформы, проводимых политических и экономических преобразованиях в нашей стране, принимаемых мерах по обеспечению свободных и прозрачных выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов.

Сабатаускас высоко оценил как введённые новшества в избирательной системе, так и в целом конституционные перемены, позволяющие более полно раскрыть демократический потенциал государства и общества. Это даёт возможность усилить политическую конкуренцию и создать институциональные механизмы диалога в процессе принятия решений. Он особо подчеркнул восстановление права казахстанских избирателей голосовать "против всех".

Живую дискуссию участников мероприятия вызвало обсуждение новой нормы распределения мандатов по партийным спискам, в том числе – установленной 30-процентной квоты для женщин, молодёжи и лиц с особыми потребностями.

Председатель межпарламентской группы дружбы "Казахстан-Литва" Эдмундас Пупинис выразил заинтересованность в совместной работе и обмене опытом с депутатами мажилиса нового созыва после выборов. Взаимная поддержка казахстанских и литовских избранников как в двустороннем формате, так и на международных площадках будет содействовать сближению народов двух стран.

В ходе мероприятия также обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, расширения взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в первую очередь – связанных с транзитным потенциалом Литвы в торговых отношениях между Востоком и Западом.

Отдельно остановились на вопросах наращивания обоюдного туристического потока, облегчения визового режима для граждан Казахстана в Литву и страны Шенгенского соглашения, а также укрепления культурно-гуманитарных связей.

Депутаты Сейма выразили благодарность народу Казахстана за сохранение исторической памяти и открытие в Спасском мемориальном комплексе в Караганде памятника литовским политическим заключённым. Казахстанский посол со своей стороны поблагодарил литовских партнёров за бережное отношение к воинским захоронениям казахстанских солдат, погибших на территории этой страны в годы войны.