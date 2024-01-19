По льготным картам пенсионеров в автобусах ездят другие лица – акимат Уральска

В Уральске с начала 2024 года начали продавать льготные транспортные карты для пенсионеров, по которым стоимость проезда в общественном транспорте составляет 50 тенге. Уже продано более 15 тысяч карт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В Уральске в конце 2023 года повысили тариф на проезд в автобусе с 80 до 100 тенге. Также власти города утвердили социальные и льготные группы пассажиров, которые должны приобрести льготные транспортные карты.

"Ежедневно мы продаём порядка 2000 льготных карт. К сожалению, ажиотаж очень большой. По нашим данным, официально числятся более 48 тысяч пенсионеров. ТОО "Smart Qala Oral" в день может производить не более двух тысяч карт. Далее они направляются в Алматы на перепрошивку. Доставка осуществляется через день", - сказал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.

По его словам, до 15 февраля власти города планируют полностью закрыть потребность по льготным картам.

Асхат Кульбаев также подчеркнул, что льготными транспортными картами могут пользоваться исключительно сами льготники. Передавать их третьим лицам запрещено. В случае выявления таких случаев, контролеры имеют право изымать карты без права восстановления. К слову, такие случаи уже зарегистрированы.