По две тысячи тенге за каждую отловленную собаку предлагают жителям Атырау

Фото: properm.ru

В Атырау ищут догхантеров, которым предлогают сострудничество по отлову бродячих собак. WatsApp-рассылки об этом облетели чаты жителей сельских округов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АкЖайык".

"Тому, кто не боится ловить бездомных собак на улице и сможет привести их в приют, я заплачу 2000 тенге за каждую собаку. Мы можем даже выдать разрешение на отлов собак. Только доставленная собака не должна быть обозначена серьгой на ушах", — говорилось в аудиосообщении.

Многие узнали голос директора ТОО "Инмаркет" Исатая Оразгалиева, занимающегося отловом собак в Атырау.

Также в аудиозаписи было пояснение, что согласно пункту 8 Приказа №162 министра экологии и геологии РК, отлову подлежат все собаки, гуляющие без хозяина на улице, даже если у них есть ошейник.

"Да, эту запись сделал я, — подтвердил Исатай Оразгалиев. — Она была распространена три недели назад, когда восьмилетнего мальчика растерзала собака. Однако сообщение звучит не полностью, часть его удалена. Конечная цель этого сообщения заключалась в том, чтобы пригласить активных жителей присоединиться ко мне в бригаду по отлову собак. Если ранее мы отлавливали их только в черте города, в этом году к нам добавили еще 7 пригородных сельских округов, таких как Дамба, Еркинкала, Кайыршахты, Атырау. Поэтому мне потребовалось увеличение количества бригад, и я попросил жителей этих округов распространить эту аудиозапись.

По его словам, по этому объявлению никто не откликнулся.

"…Помимо основной зарплаты мы выдаем работнику по 2000 тенге за каждую отловленную им собаку. Не каждый может поймать животное с улицы и сдать, например, как металлолом. Да, некоторые звонят мне и спрашивают: вы покупаете собаку за 2000 тенге?", — рассказал предприниматель.

К слову, в данный момент в городе работают четыре бригады. В день они отлавливают по 20-30 собак. После их доставляют в приют. Если собака не проявляет агрессии, её вакцинируют, стерилизуют и отправляют обратно на улицу.