По акту прокурорского надзора выплачена зарплата 62 работникам в Жанаозене

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Прокуратура Жанаозена провела анализ по соблюдению трудового законодательства в ТОО "ECSAD" и выявила нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

62 работникам товарищества не выплатили более 24 млн тенге в качестве зарплаты за декабрь 2022 года и за февраль текущего года.

В связи с чем, прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности в управление государственной инспекции труда Мангистауской области.

По результатам рассмотрения представления задолженность полностью погасили, восстановлены конституционные права работников.

Кроме того, за нарушение требований по оплате труда в соответствии с ч. 1 статьи 87 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" на работодателя наложен штраф в размере 30 месячных расчетных показателей.

Вопрос соблюдения трудовых прав граждан находится на постоянном контроле органов прокуратуры Мангистауской области.