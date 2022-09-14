По 500 тысяч тенге получили гражданские активисты для реализации малых грантов на селе

Фото: пресс-службы Центра поддержки гражданских инициатив

По 500 тысяч тенге получили гражданские активисты для реализации малых грантов на селе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив. Гранты выданы в рамках республиканского проекта "Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

По словам реализаторов проекта, в конкурсе малых грантов, приняли участие порядка 250 инициативных групп и НПО. Предлагаемые проекты были на направлены на развитие сельского предпринимательста, решение социальных проблем, в том числе содействие в получении новой профессии и трудоустройстве, организация досуга, повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения.

50 победителей конкурса из числа сельских НПО и инициативных групп получили по 500 тысяч тенге и уже начали воплощать свои идеи. В рамках проекта все грантополучатели прошли обучение по социальному проектированию. Благодаря активности гражданских активистов предполагается практическое решение многих местных проблем.

"Из 244 поступивших на конкурс заявок, было отобрано - 186. Большое количество заявок поступило из Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областей. Затем экспертная комиссия определила 50 победителей. Радует, что сельские жители вносят большой вклад в процветание малой родины. Общественники предложили много интересных идей и разработок, необходимых жителям сел", - сказала руководитель проекта Лидия Грабарь.

К примеру, команда ООС "Беймахис" из села Геолог в Атырауской области построила игровую площадку "Бөбек". На грантовые средства гражданские активисты очистили участок от мусора, установили качели, скамейки и песочницу.

Руководитель инициативной группы "Бастау" Бауыржан Иргалиев из Карасайского района Алматинской области на полученные деньги планирует улучшить экологическую ситуацию в родном посёлке Алмалыбак. Ребята проведут субботники и благоустроят аллею: посадят деревья и обеспечат полив зеленых насаждений.

По мнению организаторов проекта, малые гранты позволяют реализовывать полезные проекты в разных регионах страны и выявлять лидеров местных сообществ.

Отмечается, что социальный проект "Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе" продлится до конца года, его операторов является Центр поддержки гражданских инициатив.