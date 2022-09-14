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  • По 500 тысяч тенге получили гражданские активисты для реализации малых грантов на селе
пресс-службы Центра поддержки гражданских инициатив Сегодня, 15:29
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Фото: пресс-службы Центра поддержки гражданских инициатив

По 500 тысяч тенге получили гражданские активисты для реализации малых грантов на селе

По 500 тысяч тенге получили гражданские активисты для реализации малых грантов на селе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив. Гранты выданы в рамках республиканского проекта "Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

По словам реализаторов проекта, в конкурсе малых грантов, приняли участие порядка 250 инициативных групп и НПО. Предлагаемые проекты были на направлены на развитие сельского предпринимательста, решение социальных проблем, в том числе содействие в получении новой профессии и трудоустройстве, организация досуга, повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения.

50 победителей конкурса из числа сельских НПО и инициативных групп получили по 500 тысяч тенге и уже начали воплощать свои идеи. В рамках проекта все грантополучатели прошли обучение по социальному проектированию. Благодаря активности гражданских  активистов предполагается практическое решение многих местных проблем.

"Из 244 поступивших на конкурс заявок, было отобрано - 186. Большое количество заявок поступило из Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областей. Затем экспертная комиссия определила 50 победителей. Радует, что сельские жители вносят большой вклад в процветание малой родины. Общественники предложили много интересных идей и разработок, необходимых жителям сел", - сказала руководитель проекта Лидия Грабарь.

К примеру, команда ООС "Беймахис" из села Геолог в Атырауской области построила игровую площадку "Бөбек". На грантовые средства гражданские активисты очистили участок от мусора, установили качели, скамейки и песочницу.

Руководитель инициативной группы "Бастау" Бауыржан Иргалиев из Карасайского района Алматинской области на полученные деньги планирует улучшить экологическую ситуацию в родном посёлке Алмалыбак. Ребята проведут субботники и благоустроят аллею: посадят деревья и обеспечат полив зеленых насаждений.

По мнению организаторов проекта, малые гранты позволяют реализовывать полезные проекты в разных регионах страны и выявлять лидеров местных сообществ.

Отмечается, что социальный проект "Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе" продлится до конца года, его операторов является Центр поддержки гражданских инициатив.
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#гранты #село
Сегодня, 15:29
115
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