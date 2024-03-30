Плотину прорвало в Алматинской области
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
156Фото: pixabay
О повреждении Ворошиловского водохранилища сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"В селе Байкент Алматинской области, произошёл проран плотины Ворошиловского водохранилища. Вода уходит по основному руслу р. Жармухамет далее впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме. Проводится оповещение населения. Проводится работа по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов", — сообщили в МЧС.
На месте находится личный состав и начальник ДЧС, аким области.
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