Платная функция Telegram стала бесплатной
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В бета-версии Telegram для Android у пользователей бесплатной версии мессенджера появилась возможность публиковать "Истории", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Код Дурова".
Ранее публиковать истории могли только пользователи Telegram с подпиской Premium. За платными подписчиками останутся некоторые привилегии, среди них:
— приоритетное отображение: истории подписчиков Premium будут отображаться первыми в списке;
— невидимка: можно будет незаметно просматривать чужие истории. Включается вручную в меню просмотра;
— архив истории просмотров: можно будет узнать список пользователей, кто просмотрел вашу историю даже после того, как её срок подойдёт к концу;
— особый срок действия: вместо стандартных 24 часов можно будет выбрать другой срок жизни истории — от шести до 48 часов;
— сохранение историй: возможность сохранять чужие истории в память устройства. За исключением случаев, когда автор запретил это делать;
— длинные описания: лимит на количество символов в подписях к историям увеличен до 2048;
— ссылки и форматирование: можно будет добавлять ссылки и форматировать текст в подписях.
Также появилась возможность добавить геопозицию в истории.
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