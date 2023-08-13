Платная функция Telegram стала бесплатной

В бета-версии Telegram для Android у пользователей бесплатной версии мессенджера появилась возможность публиковать "Истории", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Код Дурова".

Ранее публиковать истории могли только пользователи Telegram с подпиской Premium. За платными подписчиками останутся некоторые привилегии, среди них:

— приоритетное отображение: истории подписчиков Premium будут отображаться первыми в списке;

— невидимка: можно будет незаметно просматривать чужие истории. Включается вручную в меню просмотра;

— архив истории просмотров: можно будет узнать список пользователей, кто просмотрел вашу историю даже после того, как её срок подойдёт к концу;

— особый срок действия: вместо стандартных 24 часов можно будет выбрать другой срок жизни истории — от шести до 48 часов;

— сохранение историй: возможность сохранять чужие истории в память устройства. За исключением случаев, когда автор запретил это делать;

— длинные описания: лимит на количество символов в подписях к историям увеличен до 2048;

— ссылки и форматирование: можно будет добавлять ссылки и форматировать текст в подписях.

Также появилась возможность добавить геопозицию в истории.