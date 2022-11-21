Платформу для приобретения школьной формы планируют запустить в Казахстане

Фото: d-russia.ru

Вопросы внедрения цифровой платформы в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям обсудили в МИИР совместно с заинтересованными госорганами, передаёт BaigeNews.kz.

Проект планируют реализовать после поручения Главы государства о направлении целевых госзаказов по приобретению школьной формы на развитие отечественной легкой промышленности.

Пилотный проект внедрят сначала в Астане.

"Рассматривается вопрос через платформу "Социальный кошелек" предоставлять родителям ваучеры для приобретения школьной формы в определённых магазинах. Также предоставить на льготных условиях точки для реализации школьной формы отечественных товаропроизводителей. В этой связи нужно сформировать реестр ОТП, одним из главных критериев определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами", – сказал глава Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.

По итогам внедренного механизма будет обеспечена прозрачность расходования бюджетных средств. Также проект способствует загрузке отечественного производства по выпуску школьной формы.