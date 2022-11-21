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Платформу для приобретения школьной формы планируют запустить в Казахстане
Вопросы внедрения цифровой платформы в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям обсудили в МИИР совместно с заинтересованными госорганами, передаёт BaigeNews.kz.
Проект планируют реализовать после поручения Главы государства о направлении целевых госзаказов по приобретению школьной формы на развитие отечественной легкой промышленности.
Пилотный проект внедрят сначала в Астане.
"Рассматривается вопрос через платформу "Социальный кошелек" предоставлять родителям ваучеры для приобретения школьной формы в определённых магазинах. Также предоставить на льготных условиях точки для реализации школьной формы отечественных товаропроизводителей. В этой связи нужно сформировать реестр ОТП, одним из главных критериев определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами", – сказал глава Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.
По итогам внедренного механизма будет обеспечена прозрачность расходования бюджетных средств. Также проект способствует загрузке отечественного производства по выпуску школьной формы.
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