Плантации с коноплей обнаружили беспилотники в Жамбылской области

Военнослужащие Вооруженных сил с помощью летательного аппарата Sky Lark Регионального командования "Юг" выявили плантации с коноплей в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2023" расчет беспилотника исследовал территорию поселка Бесжылдык Жамбылского района.

Военнослужащими был обнаружен участок, внешне отличающийся от обычных придомовых огородов.

"Сложность распознавания заключалась в том, что плантация была покрыта маскировочной сетью. Для сбора более точных сведений мы спустили беспилотник с 250 до 150 метров, сделали снимки и передали координаты участка сотрудникам правоохранительных органов", - пояснил командир расчета БПЛА старший лейтенант Бауыржан Атымтаев.

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области и военнослужащие Национальной гвардии провели обыск территории и хозяйственных построек, где были обнаружены и изъяты у владельца дома заготовленные растения каннабиса.

По словам заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскара Мухаметкалиева, беспилотники позволяют обследовать труднодоступные места в предпесковых зонах, где, как правило, выращивают коноплю и разворачивают ее незаконную заготовку.

В этом сезоне для военнослужащих воинской части регионального командования "Юг" это уже третье результативное выявление места, где осуществляется незаконное культивирование и сбор каннабиса.