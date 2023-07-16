Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино

Фото: facebook.com/bbazarbek

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек отреагировал появившиеся в соцсетях фото, где он сидит за игровыми столами в казино. Как народный избранник оказался в этом заведении, мажилисмен рассказал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Бакытжан Базарбек попросил казахстанцев верить объективной информации и не поддаваться ложным сведениям.

"Указанное фото было сделано семь месяцев тому назад, до избрания меня депутатом Мажилиса, а если быть точнее, 24 декабря 2022 года в городе Конаеве в казино "Bellagio", где мы с супругой пришли на концерт одной известной поп группы. Если вы заметили по фото, на заднем фоне стоит елка и на мне зимний свитер. Друзъя, я не игрок, никогда не увлекался и не играл в казино, и в этом можно убедиться по фото, где я сижу и наблюдаю стоя, либо сижу рядом с супругой, выпивая с чашку чая с пирожным", — написал Базарбек.

Народный избранник также рассказал, что до Мажилиса Парламента он был профессиональным коммерческим юристом по земельным вопросам, никогда в жизни не работал на государственной службе, поэтому считает своим личным делом, как и где проводил своё время будучи коммерческим юристом.

"А вот публикация кем-то этих частных фото (которые были сфотографированы скрыто) спустя 7 месяцев после моих активных действий в Мажилисе Парламента неслучайна, и на это есть свои причины. В последнее время я с трибуны Мажилиса поднял самые сложные вопросы и проблемы земельных отношений и строительства в стране! В частности, я поднял вопрос касательно неосвоения и нецелевого использования 26 миллиардов тенге, выделенных на подведение инженерных сетей под индивидуальное строительство жилых домов 8 областными акиматами. С трибуны Парламента потребовал от Правительства открыть государственный земельный кадастр и опубликовать имена всех собственников земель и землепользователей. Несмотря на возражения Правительства внес данное предложение в проекты законов о возврате незаконно выведенных активов и по вопросам пастбищ. Кроме этого, несмотря на возражения Правительства, внёс предложение о разработке законопроекта о запрете предоставления земельных участков и запрете строительства жилых домов в сейсмо-, селе- оползнеопасных зонах и тектонических разломах в населённых пунктах", — объяснил депутат.

По его мнению, все эти предложения ломают многолетнюю коррупционную практику и схемы выстроенные недобросовестными чиновниками акиматов по выделению земель для избранных застройщиков.

"В последнем депутатском запросе я затронул отчуждение горных массивов в предгорьях Алматы в частную собственность неких третьих лиц.

Информация о моём, якобы, как депутата, нахождении в казино распространители этой ложной информации преследуют главную цель — уронить мой авторитет в глазах народа, очернить меня и таким образом свести к минимуму мои усилия по борьбе с коррупцией в земельных отношениях", — заявил мажилисмен.

Бакытжан Базарбек также подчеркнул, что он считает себя сторонником полного запрета игорного бизнеса.