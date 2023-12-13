Певец Akon записал видео-приветствие казахстанцам

Популярный американский рэпер Akon записал видео-приветствие казахстанцам из аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.

У исполнителя запланированы концерты в Алматы и Астане. Akon сообщил, что ожидает посадки в самолёт и с нетерпением ждёт встречи с казахстанской публикой.