Певец Akon записал видео-приветствие казахстанцам
Сегодня, 20:02
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Сегодня, 20:02Сегодня, 20:02
85Фото: instagram.com/akon
Популярный американский рэпер Akon записал видео-приветствие казахстанцам из аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.
У исполнителя запланированы концерты в Алматы и Астане. Akon сообщил, что ожидает посадки в самолёт и с нетерпением ждёт встречи с казахстанской публикой.
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