  • 13 Декабря, 20:25
  • BAIGENEWS

Певец Akon записал видео-приветствие казахстанцам

Сегодня, 20:02
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instagram.com/akon Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
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Фото: instagram.com/akon

Популярный американский рэпер Akon записал видео-приветствие казахстанцам из аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.

У исполнителя запланированы концерты в Алматы и Астане. Akon сообщил, что ожидает посадки в самолёт и с нетерпением ждёт встречи с казахстанской публикой.

 
 
 
 
 
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Публикация от Давай Сходим! (@sxodim)

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