Петропавловск спустя неделю после наводнения: что происходит в городе

Уже неделю областной центр самой северной точки страны не узнать. Залитые водой микрорайоны, оставшиеся без дома горожане, патрулирование и ограничение передвижения в зонах подтопления. Всё это стало обыденностью Петропавловска. С прошлой субботы жизнь петропавловцев кардинально изменилась, сообщает BaigeNews.kz.

Большая вода с улиц затопленных микрорайонов постепенно стала отступать. Более тысячи домов продолжают находиться в зоне риска. Спасатели и военные не пускают к жилым домам никого.

Кто остался без крыши над головой, разъехались по родственникам и знакомым. Но есть и те, у кого такой возможности не оказалось. В Петропавловске действует 14 эвакуационных пунктов, в которых живут пострадавшие от паводка. Среди них и семья Лисянских. 75-летние муж и жена этой весной дважды бежали от наводнения. Уже много лет пенсионеры живут в дачном массиве, и он один из первых встретил поток воды.

"Нас предупреждали, но мы не всё вывезли. Холодильник только. Остальное в узлы связали и бросили на вторые этажи. А что толку, что собирали? Всё ведь залило по самую крышу. Ни зимних, ни летних вещей - ничего не осталось. Нас временно разместили в большом доме в микрорайоне Подгора. Три дня там пожили, и их стало заливать. Убежали, в чём были. Впервые такой потоп видим. У нас с мужем кредиты ещё. После разлива в 2017 году ремонт делали. Ещё не отошли от его последствий, как новая волна…", - рассказывает Валентина Лисянская.

Их шпальный барак, по мнению супругов, не выдержит напора воды. Все их мысли о доме.

"Сын с нами через стенку живет. Жил. Он теперь тоже бездомный. Камень на душе... У нас хороший участок. Я без земли не могу. Рассада уже пикированная, цветочки - всё под воду ушло. Подведено было водяное отопление, туалет в доме, душ. Баня во дворе", - перечисляет нажитое пенсионерка.

Но уже сегодня их снова переселили. Оставшихся без крыши над головой в период паводка петропавловцев заселяют в новое общежитие. Более сотни пострадавших от половодья уже переехали в новые комнаты и смогут там оставаться, пока не решат жилищный вопрос.

Уже успели переночевать на новом месте пенсионеры Соловьёвы со своей правнучкой.

"Мы переночевали в школе 14. Две ночи. И нас оттуда тоже. По тревоге, по тревоге. И залило школу там. Наш дом бревенчатый, такие брёвна здоровые. 64 года он. А вот постройки – неизвестно, выдержали ли. Дрова, конечно, уплыли, забор не видно. У соседей баня уплыла, деревянная, новая. Рядом с нашим домом проходит дамба. Оградительный вал выдержал, но беда пришла с другой стороны. Большая вода прошла сверх плотины по другую сторону микрорайона Подгора. Кроме себя ничего не успели спасти. Подняли кровати, убрали телевизоры. Все без толку. Здесь уже первую ночь переночевали. Нравится. У нас отдельный бокс с тремя комнатами. Сейчас мы в комфорте", - говорит Галина Соловьёва.

В Петропавловске организовано 14 эвакопунктов, половина из которых развернули в семи городских школах. Сейчас здания учебных заведений готовят к возобновлению обучения в режиме офлайн. Со следующей недели городские школьники вернутся за парты.

"Общежитие новое, как видите. Оно рассчитано на 244 места. Относится к колледжу сферы обслуживания. Я думаю, что как раз до сентября мы освободим. И все те люди, которые сейчас находятся на съёмных квартирах, если пожелают, то тоже распахнём двери комнат данного общежития", - объяснила заместитель акима Петропавловска Калия Туренова.

В дополнение Управление спорта готово выделить для проживания пострадавшим своё общежитие на 244 места. Все они смогут оставаться в студгородке, пока не решат жилищный вопрос. А пока их снабжают провизией от неравнодушных казахстанцев.

В областном центре действуют три пункта выдачи гуманитарной помощи для пострадавших от паводков. Регулярно в Петропавловск приходят грузовые автомобили с продуктами и товарами первой необходимости. Сегодня 60 тонн гуманитарной помощи прибыло в областной центр, груз собрали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу столицы. Три фуры с питьевой водой, средствами личной гигиены и продукты питания поступили на пункт выдачи. Их раздадут горожанам, пострадавшим от наводнения в Петропавловске.

"Каждый пункт помощи оснащён списком с ИИН и фамилиями граждан, которые пострадали. Помощь будет оказываться только данной категории людей. То есть кто-либо, кто не имеет отношения к ЧС, получать провизию не будет", - уточнил и.о. руководителя департамента экономических расследований по СКО Максим Пахно.

Действует в городе и пункт приёма гумпомощи, где воду, продукты питания, средства личной гигиены, постельное бельё и матрасы волонтёры формируют в партии с учётом на одну семью. И готовые коробки отправляют не только в пункты раздачи гуманитарной помощи, а также в эвакуационные пункты, где для пострадавших от наводнения организовано временное пребывание.

"В первую очередь обеспечиваем эвакопункты всем необходимым. Потому что, действительно, сейчас люди не знают, что делать. У них нет элементарно средств гигиены. Мы полностью формируем здесь с волонтёрами коробки и готовим на одну семью набор необходимых вещей", - уточнил волонтёр Ассамблеи народа Казахстана Салимхан Сабитов.

Среди добровольцев есть и школьники. 15-летний Еркеш Умирзак каждый день приходит в пункты раздачи гуманитарной помощи. Юный петропавловец считает своим долгом помогать горожанам в такой сложный период

"Распаковываем, разгружаем, загружаем. У нас дистанционка, поэтому утром делаю уроки, потом иду сюда. Одноклассник мой тоже здесь. Личное время трачу? Я считаю, это моя обязанность - помогать народу. Есть две руки, две ноги, здоровье. Могу помочь. Городу сейчас не легко. Да, и у меня есть знакомые, которые остались без дома. Им трудно. Снимают квартиры", - рассказал парень.

Оставшиеся без крова сейчас подают заявления на получение единовременной помощи на семью в размере 100 МРП. Сообщается, что и за коммунальные услуги им не будет начислена оплата.

"ТОО "Севказэнергосбыт", принимая во внимание тяжелую паводковую ситуацию в Северо-Казахстанской области, сопереживая всем пострадавшим от стихии, приняло решение, что для потребителей, чьи дома оказались в зоне подтопления, с момента официальной даты эвакуации начисления за электрическую и тепловую энергию производиться не будут. Также к данным потребителям не будут применяться штрафные санкции и начисление пени до официального разрешения вопроса с жильем. При необходимости потребителям будет предоставлена возможность оплаты задолженности за предыдущие периоды в рассрочку", - заявили сегодня в пресс-службе предприятия.

По последним данным в регионе остаются подтопленными более 3,2 тысячи домов. Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 3 метра 22 сантиметра.