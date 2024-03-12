Петропавловск готовят к паводкам
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
87Фото: Наталья Волкова.
В Петропавловске готовятся к весеннему таянию снега. На улицах областного центра круглосуточно работает техника коммунальных служб. Пробиваются арыки и очищаются ливневки, сообщает кореспондент BaigeNews.kz.
Чистят городские ливневневые стоки в микрорайонах, которые особо подвержены половодью. Их семь. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, под угрозой паводка находятся больше сотник домов. Подробнее в нашем видеорепортаже.
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