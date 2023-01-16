Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства

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Петроглифам урочища Архарлы в области Жетысу разрушение не угрожает. Так утверждает руководитель областного центра по охране историко-культурного наследия Галымжан Оспанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором заявлялось, что камни с древними наскальными рисунками идут на щебень.

Исторический памятник был обнаружен пять лет назад. Ученые археологического института имени Маргулана провели его паспортизацию, вокруг объекта установили охранные и информационные щиты с предупреждением об ответственности за порчу культурного наследия.