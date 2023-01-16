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inform.kz Сегодня, 04:23
352
Сегодня, 04:23
352
Фото: inform.kz

Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства

Петроглифам урочища Архарлы в области Жетысу разрушение не угрожает. Так утверждает руководитель областного центра по охране историко-культурного наследия Галымжан Оспанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором заявлялось, что камни с древними наскальными рисунками идут на щебень.

Исторический памятник был обнаружен пять лет назад. Ученые археологического института имени Маргулана провели его паспортизацию, вокруг объекта установили охранные и информационные щиты с предупреждением об ответственности за порчу культурного наследия. 

"На данное время никакой опасности петроглифам не грозит. Еще были подписаны охранные обязательства акиматом Кербулакского района. Хочу сказать, что эти петроглифы у нас находятся всегда под охраной государства и никакое разрушение не грозит", - рассказал директор областного центра по охране историко-культурного наследия Галымжан Оспанов.

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#культура #Казахстан #памятник
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:23
352
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