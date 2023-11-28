Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве

Казахстанец Адиль Жалмагамбетов одержал победу в творческом конкурсе от журнала FB передает BaigeNews.kz. Его песня признана хитом года.

Певец Adil на своей странице в Instagram сам рассказал о получении премии за свое творчество в Москве,

"Это победа. Ребята можете нас поздравить. "Абсолютный хит года - 2023 наш", – написал он.

В посте выложено видео путешествия в Москву и выступления на площадке вручения премии Люди года-2023 от журнала FB за песню "Госпожа".