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Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве

Сегодня, 05:39
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Сегодня, 05:39
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Фото: Instagram

Казахстанец Адиль Жалмагамбетов одержал победу в творческом конкурсе от журнала FB передает BaigeNews.kz. Его песня признана хитом года.

Певец Adil на своей странице в  Instagram сам рассказал о получении премии за свое творчество в Москве, 

 "Это победа. Ребята можете нас поздравить. "Абсолютный хит года - 2023 наш", – написал он.

В посте выложено видео путешествия в Москву и выступления на площадке вручения премии Люди года-2023 от журнала FB за песню "Госпожа".

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