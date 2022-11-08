open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



instagram.com/gonzo_dasha Сегодня, 18:14
36
Фото: instagram.com/gonzo_dasha

Первый снег в Алматы. Спасатели обратились к горожанам

В Алматы выпал первый снег. Ночью с 8 на 9 ноября ожидаются заморозки. Спасатели обратились к алматинцам, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью снизится до минус 1-3 градусов. Возможно, образование гололёда.

"Для обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем:

♦️ автолюбителям заменить летние шины на зимние;
♦️ снизить скорость движения;
♦️ увеличить дистанцию между автомобилями; 
♦️ соблюдать боковой интервал;  
♦️ избегать резких маневров и торможений.

Будьте внимательнее на дорогах!" - обратились к алматинцам и гостям города в Управлении развития коммунальной инфраструктуры.

9 ноября в Алматы днём и ночью ожидается туман, гололёд. ДЧС гпризывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
  • всегда смотрите перед собой под ноги;
  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;
  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Алматы #погода #снег
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:14
36
Поделитесь:
Наверх