Первый снег в Алматы. Спасатели обратились к горожанам

Фото: instagram.com/gonzo_dasha

В Алматы выпал первый снег. Ночью с 8 на 9 ноября ожидаются заморозки. Спасатели обратились к алматинцам, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью снизится до минус 1-3 градусов. Возможно, образование гололёда.

"Для обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем:

♦️ автолюбителям заменить летние шины на зимние;

♦️ снизить скорость движения;

♦️ увеличить дистанцию между автомобилями;

♦️ соблюдать боковой интервал;

♦️ избегать резких маневров и торможений.

Будьте внимательнее на дорогах!" - обратились к алматинцам и гостям города в Управлении развития коммунальной инфраструктуры.

9 ноября в Алматы днём и ночью ожидается туман, гололёд. ДЧС гпризывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения: