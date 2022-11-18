Первый поезд с полипропиленом отправили на экспорт из Казахстана

Фото: Borealis

Завод ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" (KPI) в Атырау отправил на экспорт первый контейнерный поезд, гружёный полипропиленом. В 62 вагонах 1,5 тысячи тонн продукции, передаёт BaigeNews.kz.

Одновременно начаты первые отгрузки полипропилена в адрес отечественных переработчиков — ТОО "РГК-Каспий", ТОО "Универсал", ТОО "ALPHA PLAST". В планах завода полное обеспечение полипропиленом внутреннего рынка Казахстана.

До конца месяца планируется поставка продукции для потребителей РК и отправка на экспорт ещё шести контейнерных поездов объёмом более девяти тысяч тонн.

Качество продукции казахстанского завода подтверждается швейцарской компанией SGS, лаборатория которой работает на территории завода.

Завод KPI запущен 8 ноября 2022 года и является первенцем газохимического комплекса для экономики Казахстана. Старт работе предприятия дал Глава государства во время поездки в Атыраускую область. Выход завода на полную мощность в 500 тысяч тонн продукции в год поставит его в один ряд с крупнейшими игроками на мировом рынке производства полипропилена.

Полипропилен — базовое сырьё не только в машиностроении, медицине, электротехнике, его используют для производства упаковочных материалов, тары, волокон, труб, оргтехники, садовой и офисной мебели, а также в строительстве, текстильной и пищевой промышленности.