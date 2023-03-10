Первый матч новой юношеской лиги по футболу пройдёт в Астане

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В Казахстане создана и запущена новая юношеская футбольная лига. Участие в её первом турнире сезона, который состоится 22 апреля на "Астана Арене" в 17:00, примут юные футболисты из всех регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Игры турнира будут доступны в прямом эфире на республиканских спортивных телеканалах Qazsport, Qsport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном Youtube-канале лиги.

Во время пресс-конференции президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов отметил, что с помощью этого проекта в Казахстане появится система соревнований, которая поможет в подготовке талантливых детей и позволит име сделать первые шаги в профессиональном футболе.

По словам председателя попечительского совета QJ League Тимура Турлова, в рамках проекта Казахстанская федерация футбола будет тесно сотрудничать с Профессиональной футбольной лигой Казахстана (ПФЛК). Он добавил, что планируется не только взращивать новых футболистов, но и готовить тренеров, судей и менеджеров.

"В Казахстане есть большой социальный запрос на футбол, особенно в регионах. Мы начинаем с 12 команд, но уже через год QJ League охватит команды со всех областей страны, а через пару лет в лиге будет несколько тысяч юных спортсменов. В первом сезоне турнира примут участие 12 команд до 18 лет", — отметил спикер.

Уже в 2025 году в QJ League будет шесть лиг для юношей (по две лиги на три возрастные категории), а также одна лига для девушек. В соревнованиях будут участвовать более 70 команд и 3 000 спортсменов.