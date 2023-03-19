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Сегодня, 04:01
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111Фото: МИД РК
Первыми за рубежом начали свою работу участки для голосования в Японии и Кореи
МИД Казахстана традиционно начинает работу по освещению хода голосования выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на избирательных участках за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.
Все избирательные участки за рубежом организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана.
Самыми первыми имеют возможность проголосовать казахстанцы в Корее и Японии.
Избирательные участки #258 в Сеуле и #261 в Токио стали первыми, которые открылись для голосования в 07.00 часов по местному времени.
Информация о ходе голосования во всех избирательных участках за рубежом будет выдаваться регулярно на наших аккаунтах в соцсетях.
19 марта в Казахстане стартуют внеочередные выборы в Мажилис и Маслихаты.
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