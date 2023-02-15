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travelask.ru Сегодня, 08:36
137
Сегодня, 08:36
137
Фото: travelask.ru

Первые подснежники зацвели в Туркестанской области

В Туркестанской области зацвели подснежники. Символ приближающейся весны можно увидеть в Отырарском районе и на берегу реки Сырдарья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Экологи говорят, что проросли цветы из-за потепления и обильного увлажнения почвы. К примеру, в  прошлом году растения зацвели в январе, тогда же проснулись сурки. В этом году это произошло на месяц позже.

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#подснежники #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:36
137
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